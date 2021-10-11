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Spor

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 19:57 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:57
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Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pasın ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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