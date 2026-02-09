Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Ayrıca Wilfred Ndidi, merhum babasının cenaze törenine katılmak üzere teknik ekibin bilgisi ve izni dahilinde yarın Nijerya'ya gidecek.