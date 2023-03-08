Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması yapan siyah-beyazlılar, pas ve şut ağırlıklı hücum organizasyonu üzerinde durdu.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.