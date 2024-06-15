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Spor

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadyumu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma törenini gerçekleştirdi.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
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Beşiktaş Kulübünde, Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel ile siyah-beyazlı sporcular katıldı.

Başkan Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Alt yaş grubundaki sporcular, bizim camiamız için çok kıymetli. Her bayram gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği de devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Bu sporcularımız Beşiktaş'ın geleceğidir. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev aynı zamanda vatan görevidir. Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bütün spor faaliyetlerimizin sezon başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye gösterelim. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş camiasının bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Hasan Arat, törene katılan farklı branş ve yaştaki sporcularla sohbet etti.

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