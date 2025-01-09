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Spor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer döneminde kadrodan ayrılması beklenen isimlerden Arthur Masuaku için yeni bir gelişme yaşandı. Yunan basını, Kongolu oyuncunun menajerinin AEK ile görüşmeleri tamamlamak üzere Atina'da bulunduğunu aktardı. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı
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Beşiktaş'ta performansıyla sık sık eleştirilen Arthur Masuaku için ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yunanistan basınından SDNA'ya göre; Kongolu oyuncunun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Atina gitti.

MASUAKU SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde AEK'nın tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN KARARI

Kadroda düşünülmeyen oyuncu için siyah beyazlı takımın sorun çıkarması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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