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Spor

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! İki yıldıza sürpriz talip

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların iki yıldızına yurt dışından talip çıktı. İşte detaylar...

Fanatik21 Mart 2024 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! İki yıldıza sürpriz talip
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Beşiktaş'taki sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni kontrat görüşmeleri lig bitimine bırakılmıştı.

Bu gelişme sonrasında Bosman Kuralları gereği kontrat bitimlerine 6 aydan kısa bir süre kaldığı için yurt dışından başka takımlarla görüşme haklarını kullanan futbolcuların, arayışlara başladığı ifade edildi.

Cenk Tosun'un, ABD ve Dubai'den takımlarla temas halinde olduğu bildirildi. Salih Uçan'ın ise İtalya Serie A'dan taliplerinin olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlarken, Salih Uçan da 31 resmi müsabakada 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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