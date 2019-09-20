20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6997
  • 6,3095
  • 275.213
  • 100920
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta bıkkınlık yaratan Karius gönderilemiyor

Dün akşam yaptığı hatayla takımını yakan Loris Karius, kendisine güvenenleri bir kez daha yanılttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon yaz ayı transfer döneminde Liverpool’dan Beşiktaş’a gelen ve lige iyi bir giriş yapamayan Loris Karius, daha sonra toparlanma sürecine girmiş Alman file bekçisi son performansıyla siyah beyazlı takımda kalmayı başarmıştı.
 
KARİUS SABIRLARI TAŞIRDI
 
Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, akılda kalan kurtarışları da pek olmayan Loris Karius dün akşam yine skandal işlerin altına imza atarken, tecrübeli file bekçisinin akıl almaz yanlışları camianın sabrını taşırdı. 26 yaşındaki kaleciye artık forma verilmemesi konusunda birleşen Beşiktaş taraftarları Utku Yuvakuran ismini dillendirirken, yönetimin de Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır’ı örnek vererek Utku’ya destek olduğu bildirildi.
 
SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDELERİ VAR
 
Sözleşmesinde yer alan ağır maddelerden dolayı Karius’u Liverpool’a gönderemeyen Beşiktaş yönetimi yapılan kontrat yüzünden büyük sıkıntı yaşarken, Başkan Fikret Orman’ın en yakın zamanda Abdullah Avcı ile bir araya gelip Karius’la birlikte bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

Esenyurt'ta hareketli anlar

Esenyurt'ta hareketli anlar

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi
 

POPÜLER HABERLER

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA