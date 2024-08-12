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Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Francisco Montero'nun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İspanyol futbolcu Francisco Montero ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

IHA12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Francisco Montero'nun sözleşmesi feshedildi
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Beşiktaş, 25 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin siyah-beyazlı külübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti.

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