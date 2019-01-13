Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
BEŞİKTAŞ’IN Şilili savunma yönlü orta sahası Gary Medel, West Ham’la anlaştı.
- Akşam
BEŞİKTAŞ’IN Şilili savunma yönlü orta sahası Gary Medel, West Ham’la anlaştı. Siyah-Beyazlı takımla bu sezon 25 maça çıkan Medel, Premier Lig’de mücadele etmek istiyor. 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Medel için İngiliz ekibinin ödeyeceği bonservis ücreti belli değil
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