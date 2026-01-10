İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda! Avrupa'dan teklif geldi

Beşiktaş'ta bir oyuncu için Avrupa'dan resmi teklif geldi. Braga'nın siyah-beyazlı kulüple 5 milyon euroluk teklif üzerinden görüşmelere başladığı öğrenildi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 00:10
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda! Avrupa'dan teklif geldi
Süper Lig devi Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşebilir. Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Demir Ege Tıknaz için siyah beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekiplerinin takibinde. Geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Portekiz ekibi istemiş ancak bonservis ücretini yüksek bulmuştu. Bu devre arasında Demir Ege için bir başka Portekiz ekibi teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 5 milyon euroluk teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Demir Ege Tıknaz bu sezon 16 maçta toplam 635 dakika süre aldı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

