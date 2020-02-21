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Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcu karantinaya alındı!

Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi 39.5 dereceye kadar çıkan Sırp yıldız Adem Ljajic'in, diğer oyuncularla irtibatı kesildi. Adeta karantinaya alınan Ljajic, bulaşıcı rahatsızlığı geçene kadar takımdan uzak tutulacak.

21 Şubat 2020 Cuma09:49 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:53

Beşiktaş’ta, Trabzonspor karşılaşması öncesi ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajiç, bir türlü toparlanamıyor.

Hastanede yapılan serum tedavisene rağmen 39.5 derece ateşi dün itibariyle henüz düşmeyen Ljajic’in daha büyük bir sıkıntı yaşamaması adına sağlık ekibinin tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.

Sırp yıldızın rahatsızlığının bulaşıcı olması sebebiyle harekete geçen Siyah- Beyazlılar’ın doktorlarının da, virüsün diğer oyunculara bulaşmaması adına Ljajic’i adeta karantina altına aldığı ve takımla irtibatını kestikleri bildirildi.

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