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Spor

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha: Gedson Fernandes

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldiği maçın 74. dakikasında Gedson Fernandes, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu yerini Salih Uçan'a bıraktı.

9 Kasım 2023 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir sakatlık daha: Gedson Fernandes
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Gedson Fernandes sakatlandı.

Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Fildişili savunmacısı Eric Bailly'de karşılaşmanın 23. dakikasında yerini Daniel Amartey'e bıraktı. Kaleye giden bir topu kafasıyla uzaklaştıran Eric Bailly, baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile ligde oynadığı son maçın ilk yarısının ardından Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan Eric Bailly, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.

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