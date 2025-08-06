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Spor

Beşiktaş'ta bir uçak daha iniyor! Wilfred Ndidi'nin geliş saati belli oldu

Beşiktaş bir transferini daha şehre indiriyor. Siyah beyazlıların anlaşma sağladığı başarılı orta saha Wilfred Ndidi'nin 7 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı 05:00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir uçak daha iniyor! Wilfred Ndidi'nin geliş saati belli oldu
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Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor.

Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Siyah-beyazlılar, yeni transferini İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Ndidi'nin, 7 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı 05:00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Wilfred Ndidi'nin İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.

REAL BETIS SON ANDA TALİP OLMUŞTU

Orta sahasına Benfica'dan Orkun Kökçü'yü getiren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'ya ayrılması sonrasında Ndidi'yi takibe almıştı.

28 yaşındaki orta saha oyuncuya transferde Real Betis'in de ilgisi bulunuyordu.

İspanyol kulübü Ndidi için teklifini sundu, ancak kulübü Leicester City ile bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeler sonrası Real Betis transferden çekildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro'luk ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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