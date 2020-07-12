12 Temmuz 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 12:47

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Boateng şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın yıldız futbolcusunun, aşil tendonundaki ağrı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir" denildi.