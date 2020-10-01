Beşiktaş'ta Bruma bombası

01 Ekim 2020 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 21:40

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme gedi. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için harekete geçti.

Beşiktaş'ın, PSV Eindhoven'da beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı kaydedildi.

35 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST YAPTI



Galatasaray'dan 2017 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 12 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu.

Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'da 35 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.