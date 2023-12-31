Beşiktaş'ta Bruno Genesio için nefesler tutuldu

Beşiktaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından bir numaralı aday olarak öne çıkan Bruno Genesio ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transferi bitirmek için İkinci Başkan Hüseyin Yücel dün Fransa'nın Monaco kentine gitti. 57 yaşındaki başarılı teknik adamın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek 1.5+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Genesio, yaptığı çalışmalar sonrası Siyah-Beyazlı Yönetim'den devre arası için 3 transfer istedi. Kartal'da, Fransız teknik adamın isteği doğrultusunda çalışmalar başladı.

HEDEF 5 OCAK TARİHİ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'de oynanacak 5 Ocak tarihindeki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörleri ile çıkmak istediklerini söylemişti. Kariyerinde Olympique Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio, 2021-22 sezonu başında Kayserispor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile Rennes'e transfer olan milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın da bir dönem hocalığını yaptı.