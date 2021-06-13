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Spor

Beşiktaş'ta Buffon bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, 43 yaşındaki efsane kaleci Buffon'a teklif yapacağı iddia edildi.

13 Haziran 2021 Pazar 09:37 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 09:37
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için kaleye sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; siyah beyazlılar İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.

ADI GALATASARAY 'LA DA ANILMIŞTI

Juventus'ta geçtiğimiz sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam 14 maç çıkan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin adı yakın zamanda Galatasaray'la da anılmıştı.

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