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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz baskısı

Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alması yönetimi harekete geçirdi. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Burak'ın Başakşehir önünde oynatılması için görüş bildirdi.

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Beşiktaş'ta kapalı kapılar ardında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen Siyah- Beyazlı yönetimin Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek Burak Yılmaz'ın Başakşehir ile yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi için görüş bildirdi. Bu gelişme teknik heyeti şaşırttı.
 
BURAK TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
 
Yöneticilerin Avcı'ya, "Hocam sakın bunu işinize karışmak gibi yorumlamayın. Ancak Burak bu takım için çok önemli. Yüzde 50 kapasiteyle oynasa bile Başakşehir önünde bize lazım" dediği öğrenildi.
 
SAĞLIK EKİBİYLE KONUŞACAĞIM
 
Bu gelişme karşısında Avcı'nın, Siyah-Beyazlı yönetime, "Burak'ın oynamasını elbette önce ben isterim. Sağlık ekibiyle bir kez daha konuşacağım. Burak'ın kendisini iyi hissetmesi de önemli" cevabını verdiği öne sürüldü.
 
(Takvim)
 

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