23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7344
  • 6,2974
  • 279.031
  • 99807
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz geri dönüyor

Burak Yılmaz'ın 52 günlük forma hasreti bu akşamki Başakşehir maçıyla son buluyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son 30 dakikada sahaya sürmeyi planladığı Kral, haftaya oynanacak Trabzonspor maçında ise ilk 11'de yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağ ayak 5. tarak kemiğinden 8 Temmuz'da ameliyat olan Burak Yılmaz, iyileştikten sonra Beşiktaş'ın Udinese ile 2 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında tekrar sakatlanmıştı. Kral'ın 52 günlük forma hasreti Başkşehir maçında son bulacak ve bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, henüz fizik-kondisyon açısından 90 dakikayı kaldıramayacak 34 yaşındaki futbolcuyu, son 30 dakikada oynatmayı planlıyor.

15 LİG MAÇINDA 11 GOL ATTI

Burak Yılmaz'ın gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında ise ilk 11'deki yerini almasını bekliyor. Beşiktaş, bu sezon 4'ü lig, 1'i de Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçta Burak Yılmaz'ı fazlasıyla aradı. Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ancak 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabildi. Burak, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 15 karşılaşmada forma giymiş, ağları 11 kez sarsarken 1 de asist yapmıştı.

9

Burak Yılmaz, Başakşehir'e karşı 19 maçta 10 gol attı. Bu gollerin tamamını son 9 karşılaşmada kaydetti.

(Sabah)

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamu ve mahalli idarelerde 'çakar lamba' kararı

Kamu ve mahalli idarelerde 'çakar lamba' kararı

'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı

'Ölen adama ulaştık ama müsait değildi' dedi, izleyenler afalladı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

İninden çıkan bombayı yiyor: Öldürülen terörist sayısı arttı

Avrupa'nın 5 büyük devi Vedat Muiriqi'ye talip oldu!

Avrupa'nın 5 büyük devi Vedat Muiriqi'ye talip oldu!

Teslim olan terörist anlattı: 'Camcı Hüseyin'i arıyoruz, cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderildim

Teslim olan terörist anlattı: 'Camcı Hüseyin'i arıyoruz, cam taktıracağız' şifresiyle dağa gönderildim

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Kaftancıoğlu yalanlamaya çalıştı ama... İmamoğlu'ndan torpilli CV itirafı

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti
 

POPÜLER HABERLER

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA