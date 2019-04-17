Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kaptan oluyor

Süper Lig'de yaklaşık bir buçuk sezondur golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Burak Yılmaz ile derdine derman buldu. Uzun süre siyah-beyazlıların gündeminde olmasına ve Şenol Güneş'in ısrarla istemesine rağmen taraftar tepkisinden dolayı transferi bu sezonun devre arasında gerçekleşebilen 34 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez gönüllere taht kurmayı başardı.

Tecrübeli forvet, devre arasında katıldığı siyah-beyazlı ekipte daha şimdiden en golcü isim olarak dikkat çekiyor. Kara Kartallar ile ligde 10 maça çıkan Burak, 8 defa fileleri havalandırmayı başardı. Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor mücadelelerinin yanı sıra son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımına 2-1'lik galibiyeti getiren gole imza atan milli futbolcu, alınan üç puanda önemli pay sahibi oldu.

Kaptan olacak

Beşiktaş'ın son yıllardaki etkili olan golcüleriyle karşılaştırıldığında da Burak Yılmaz bütün isimleri sollamayı başardı ve kalitesini bir defa daha ispatladı. Sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da takım arkadaşlarına örnek bir futbolcu profili sergiliyor. İdmanlardan arta kalan zamanda ekstra olarak çalışan tecrübeli yıldız, takımın izinli olduğu günlerde dahi formunu korumak için Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yolunu tutarak bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu azminin karşılığını ligin ikinci yarısının en golcü ismi olarak alan Burak Yılmaz'ın performansından dolayı yönetimden de çok memnun. Başkan Fikret Orman'ın, 'Kaptan' olarak hitap ettiği tecrübeli yıldızın gelecek sezon kaptanlık pazubendini takmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

102 DAKİKADA 1 GOL

Ocak ayında katıldığı siyah-beyazlılarda ilk maçtan itibaren formayı kapan Burak Yılmaz, 10 karşılaşmada 823 dakika sahada kaldı. Golcü isim bu süre içinde 102 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı. Burak Yılmaz bu istatistiği ile Beşiktaş'ın son beş yıldaki forvetlerinin tümünü geride bıraktı. Millî futbolcuya en çok yaklaşan isim Mario Gomez oldu. 2015-2016 sezonunda 26 defa rakip ağları sarsan Alman yıldız, 119 dakikada bir gol atmayı başarmıştı.

(Türkiye)