  >
Spor

Beşiktaş'ta büyük kadro operasyonu! 2 yıldız gözden çıkarıldı

Beşiktaş yeni sezon öncesinde köklü bir kadro değişikliğine hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın performans raporu doğrultusunda ilk ayrılık kararları verildi; yaprak dökümünün bu iki isimle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

AKŞAM13 Nisan 2026 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Yeni sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş, kadroda köklü bir revizyona hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilk etapta Jota Silva ve Milot Rashica'yı defterden sildi. Sezon başında Nottingham Forest'tan kiralanan Jota Silva'nın 17 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Teknik heyetin performansından memnun kalmadığı bir diğer isim ise Milot Rashica oldu. 2027'de kontratı bitecek 29 yaşındaki Kosovalı'ya talip aranıyor.

YALÇIN RAPORUNU SUNACAK

Rashica, bu sezon görev aldığı 30 maçta 2 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Jota Silva ise 18 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta yaprak dökümü bu iki isimle sınırlı kalmayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda yönetime kapsamlı bir "gidecekler listesi" sunması ve ayrılacak oyuncu sayısının artması bekleniyor.

Popüler Haberler
