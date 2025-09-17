İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Beşiktaş'ta büyük revizyon: Yeni hücum hattı umut verdi

Beşiktaş'ta yaz döneminde kadro büyük ölçüde yenilendi. Hücum hattına katılan Tammy Abraham 9 maçta 6 gol, 1 asistle öne çıktı. El Bilal Toure ise golle başladı. İşte detaylar...

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:21
Beşiktaş, yaz döneminde kulüp tarihinin en kapsamlı kadro değişimini yaparak 25 oyuncuyla yollarını ayırdı, 12 transfer gerçekleştirdi. Takımın en golcü isimleri gönderilirken, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın göreve getirildi. En dikkat çeken transfer, Benfica'dan kiralanan ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Orkun Kökçü oldu.

Orta saha oyuncusu 13 bin taraftar önünde tanıtıldı. Hücum hattı Tammy Abraham ve El Bilal Toure ile yeniden şekillendi. Abraham 9 maçta 6 gol, 1 asistle parladı, Toure de golle başladı. Cengiz Ünder, Başakşehir karşısında uzatmada galibiyet golünü attı. Defansta Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz; orta sahada Wilfred Ndidi katkı sağlarken kanatlarda Cerny, Ünder ve Jota Silva tempoyu artırdı. En kritik ayrılık, Spartak Moskova'ya giden Gedson Fernandes oldu. Ayrıca Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile ve Ernest Muci gibi isimler de takımdan ayrıldı. Beşiktaş bu revizyonla hem mali yükü azalttı hem de hücum hattını güçlendirdi. Sergen Yalçın'la iyi bir uyum ve takım ruhu yakalanması halinde başarının da geleceğine olan inanç arttı.

