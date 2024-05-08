Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi teknik direktör konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İLK TEMAS KURULDU

Geçen hafta Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen, öncesinde Sergen Yalçın ile telefonda konuşan Başkan Hasan Arat'ın Şenol Güneş'le de ilk teması kurduğu belirtildi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Siyah-beyazlı takımı iki yıl üst üste şampiyon yapan tecrübeli isimle fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Arat'ın, yönetim kuruluyla bugün ya da en geç perşembe günü bir toplantı yaparak, teknik direktör konusundaki bilgileri paylaşacağı öğrenildi.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.