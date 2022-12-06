Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.
Öte yandan, antrenmanın son bölümünde yapılan penaltı atışları eğlenceli anlara sahne oldu.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.