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Spor

Beşiktaş'ta büyük talihsizlik! İdmanı gözyaşlarıyla terk etti

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında Oğuzhan Akgün, omzundan sakatlandı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu antrenmanı gözyaşları içerisinde terk etti.

AA6 Aralık 2022 Salı 17:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta büyük talihsizlik! İdmanı gözyaşlarıyla terk etti
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Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmana bire bir çift kale adam eksiltme ve savunma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda 5'erli çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.

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Siyah-beyazlılarda milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koduou'nın yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, antrenmanın son bölümünde yapılan penaltı atışları eğlenceli anlara sahne oldu.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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