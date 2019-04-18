13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8029
  • 6,5439
  • 237.633
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Caner Erkin imzaya hazır

Fenerbahçe iddiaları için 'Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum' değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta Caner Erkin'le yolların ayrılacağı ve oyuncunun da yeni rotasının Fenerbahçe olacağı iddia ediliyordu.
 
Hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.
 
Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.
 
Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor. Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.
 
(Sabah)
 

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA