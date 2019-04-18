Beşiktaş'ta Caner Erkin imzaya hazır
Fenerbahçe iddiaları için 'Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum' değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.
Beşiktaş'ta Caner Erkin'le yolların ayrılacağı ve oyuncunun da yeni rotasının Fenerbahçe olacağı iddia ediliyordu.
Hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor. Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.
(Sabah)
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