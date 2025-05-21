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Spor

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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