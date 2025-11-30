İSTANBUL 15°C / 10°C
30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder penaltıdan yararlanamadı

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında penaltıdan attığı golle takımına 1 puanı getiren Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük mücadelesinde ise penaltıdan yararlanamadı.

30 Kasım 2025 Pazar 22:26
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder penaltıdan yararlanamadı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz'in vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getiren Cengiz, bu hafta ise bu fırsattan yararlanamadı.

Süper Lig'de 4 penaltının 2'si gol oldu

Kartal, bu sezon Süper Lig'de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si ise kaçtı

Beşiktaş'ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.

