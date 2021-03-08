Beşiktaş'ta Cenk Tosun antrenmana katılmadı

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:13

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda Gaziantep ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı.

İstasyon koşularıyla idmana başlayan diğer oyuncular ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından tamamlandı.

Kemik ödemi geçmeyen golcü oyuncu Cenk Tosun idmana katılmadı.



Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.