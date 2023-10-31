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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun farkı

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda takımına nefes verdi.

31 Ekim 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cenk Tosun farkı
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın hastalığı sebebiyle yokluğunda Tüpraş Stadı'ndaki Gaziantep maçında gol yükü, Cenk Tosun'daydı. A Milli santrfor, görevini en iyi şekilde yaptı.

Cenk, 75. dakikada attığı golle skora katkı yapmayı başardı. Bir topu da direkten dönen Cenk, mücadeleci görüntüsüyle dikkat çekti. Tosun, karşılaşmanın ardından tribünlerin alkışladığı isimler arasındaydı. Tosun, Gaziantep karşısında attığı golle bu sezon ligdeki ilk sayısını kaydetmiş oldu.

Öte yandan takımın ilk golünü atan Salih Uçan da hırsıyla dikkat çekti.

CENK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve 2 gol, 2 asistle skora etki etti.

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