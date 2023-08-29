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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, forma bekliyor

Beşiktaş'ta milli forvet Cenk Tosun sakatlığını atlattı. Cenk Tosun, perşembe günü oynanacak Dinamo Kiev mücadelesinde Şenol Güneş'ten formayı istiyor.

29 Ağustos 2023 Salı 08:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, forma bekliyor
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Beşiktaş, Cenk Tosun, perşembe günü Dinamo Kiev'le oynayacakları UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş karşılaşması öncesinde görev bekliyor.

Sakatlığını tamamen atlatan Milli golcü, teknik ekip ile özel görüşme yaparak forma için hazır olduğunu bildirdi.

Tecrübeli golcü, "Kafa ve fizik olarak göreve hazırım. İlk 11'e dönüş yapmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, tekrar 11 için şansını zorluyor. Fakat bu kez de yeni transfer edilen isimlerle yarışması gerekiyor. Ancak Cenk, başarılı idman performansıyla dikkat çekiyor.

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