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Spor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan kararı!

Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la ilgili çarpıcı bir karar aldı.

18 Mart 2024 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan kararı!
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Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun ve Salih Uçan için yönetim karar verdi.

ASKIYA ALINDI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ve Salih Uçan görüşmelerini şu an için askıya aldı. Siyah beyazlı yönetim 2 isim için sezon sonunu bekleyecek.

Haberin detaylarında ayrıca 2 futbolcunun sezon sonuna kadar olan performansları gözden geçirileceği ve ona göre yeni kontrat önerileceği de söylendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlarken, Salih Uçan da 31 resmi müsabakada 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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