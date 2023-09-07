Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan seferberliği

Beşiktaş'ın sözleşmelerini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 32 yaşındaki deneyimli forvet Cenk Tosun ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN ÇEBİ DEVREDE

Siyah Beyazlılar'ın yaptığı teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği iki futbolcuyla kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede 2 futbolcu ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.