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Spor

Beşiktaş'ta cezalı Josef De Souza kamp kadrosunda

Beşiktaş'ta Josef De Souza, Gaziantep FK maçının kadrosuna alındı. Cezası bulunan Brezilyalı futbolcu için Tahkim Kurulu'nun kararı bekleniyor. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve N'Koudou kadroda yok.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:27
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Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kuruluna itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Georges-Kevin N'Koudou, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah,

Hücum: Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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