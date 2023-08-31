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Spor

Beşiktaş'ta Coutinho sesleri!

2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta son olarak 31 yaşındaki Philippe Coutinho gündeme geldi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Coutinho sesleri!
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Anderson Talisca transferinin gerçekleşmemesinin ardından adı birçok 10 numara ile anılan Beşiktaş'ın Philippe Coutinho ile ilgilendiği öne sürüldü.

Şenol Güneş'in "10 numara ya da bir başka oyuncu şu anda düşündüğümüz bir oyuncu yok. 3 orta saha oyuncumuz var. Chamberlain, Rashica var orada oynayabilecek. Yine oyuncu alınabilir ama ben çok sağlıklı bulmuyorum bunları. Şu anda bizim gündemimizde yok. Hoca istiyor deniyor ama ben transfer yapmıyorum ama istediğim çok konuşuluyor. Şu anda gündemimizde yok. Transferi onun için konuşmuyorum. Daha önemli olaylarımız var." demesine rağmen 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın adı gündeme geldi.

"BEŞİKTAŞ VE REAL BETİS DEVREDE"

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ve Real Betis, Philippe Coutinho transferi için Aston Villa ile temasa geçti. Aston Villa, 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Coutinho'nun kendi şartlarıyla ayrılmasına izin verecek, kulüp tarafında anlaşma sorun olmayacak.

Aston Villa ile 46 maça çıkan Philippe Coutinho 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

PHILIPPE COUTİNHO KİMDİR?

2018 yılının Ocak ayında Barcelona'nın Liverpool'dan 130 Milyon euroya transfer ettiği Philippe Coutinho, 2019 yılında Bayern Münih'e kiralandı. Aston Villa, 2022 yılının ocak ayında kiraladığı Philippe Coutinho'yu Temmuz ayında 20 milyon euro ödeyerek bonservisiyle transfer etti.

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