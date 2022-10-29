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Spor

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Beşiktaş Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Vodafone Park'Ta kutlama etkinliği düzenledi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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Vodafone Park'ın Dolmabahçe Sarayı'na tarafına bakan terasta düzenlenen etkinliğe 50 bine yakın Beşiktaş taraftarı ve vatandaş katıldı. Kutlamalar, siyah-beyazlı kulübün kuruluş yılını simgeleyen saat 19.03'te başladı. Rap müzik temsilcisi Motive'nin verdiği konserin ardından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram teknolojisiyle 10. Yıl Nutku'nu okuması sağlandı.

Stattaki kutlamaların ardından vatandaşlar, Ağaçlı Yol'dan Barbaros Meydanı'na yürüyerek Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen grup Duman konserine katıldı.

Kutlamalarla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı, Ata'mızın evinde, mabedimizde; bizzat Ata'mızın 10. Yıl Nutku'nu okumasıyla kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduk." dedi.

Beşiktaş'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden 20 yıl önce kurulduğunu aktaran Çebi, "BJK olarak 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz... Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz. 120 yıllık geçmişimizle ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, Cumhuriyetimizin ruhunu, bizzat Ata'mızla beraber kutlamak istedik. Bu anlamlı görevi coşkuyla, on binlerce vatandaşımızın katılımıyla yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak, şahsım ve yönetim kurulum adına tüm taraftarlarımızın ve tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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