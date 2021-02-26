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Spor

Beşiktaş'ta Cyle Larin: Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golü atan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 23:16
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Golden çok galibiyetin mutlu ettiğini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Gol attığım için mutluyum. Gol attığım pozisyonda savunmacının topu kapacağını gördüm. Araya girdim. Gol atmamdan çok galibiyet beni mutlu etti. İyi oynadık." şeklinde konuştu.

"DEĞMEDİ GİBİ HİSSETTİM"

Verilmeyen golüyle ilgili konuşan Larin, "Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile ilişkisini anlatan golcü futbolcu, "Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da, ben atsam da mutluyum." dedi.

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