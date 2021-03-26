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  • Beşiktaş'ta Cyle Larin için bonservis beklentisi 10 milyon euro
Spor

Beşiktaş'ta Cyle Larin için bonservis beklentisi 10 milyon euro

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta sonunda lider konumda bulunan Beşiktaş'ta Kanadalı golcü Cyle Larin, kariyerinin en parlak yılını yaşıyor. Larin için İngiliz ekip West Bromwich Albion'ın devrede olduğu belirttildi.

26 Mart 2021 Cuma 22:54 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 22:54
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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcu Cyle Larin, milli takımda da gollerini atmaya devam ederken, İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında.

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlılar, Larin için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 28 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

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