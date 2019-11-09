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Beşiktaş’ta defans çöktü

Siyah-Beyazlılar’ın Alman file bekçisi, 3 gol yemesine karşın 5 önemli kurtarış yapıp farkı önledi. Ancak stoper oynayan Roco ve sağ bek Necip Uysal çok hata yaptı. Caner ile Vida da kötü oynadı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Braga’ya 3-1 yenilerek 4’te 0 yaptığı K Grubu’ndan çıkma şansını kaybederken, fatura savunma hattına kesildi. Siyah-Beyazlılar’da başta Victor Ruiz’in yokluğunda stoper oynayan Enzo Roco ile yardımcı antrenör Recep Uçar tarafından sağ bekte görevlendirilen Necip Uysal çok hata yaptı ve beklentileri karşılayamadı. Sol bek Caner Erkin ile stoper Domagoj Vida da kötü gününde olunca defans adeta çöktü.

KARİUS 3 GOL YEDİ, 5 TANE DE KURTARDI

Kartal’da çöken defans hattının arkasında ayakta kalan tek isim olan kaleci Loris Karius ise yaptığı kurtarışlarla farkın daha da büyük olmasını önledi. Sezon başında kötü performansı yüzünden eleştirilerin hedefi olan Alman file bekçisi, son maçlardaki başarısını Braga deplasmanında da sürdürdü. Karius ilk yarıda 2, ikinci devrede de yediği 1 gole rağmen, ikinci 45 dakikada yaptığı 3 müthiş kurtarışla alkışı hak etti. Alman eldiven 90 dakika boyunca ise kalesine gelen 8 şutun 5’inde gole izin vermedi.

 

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