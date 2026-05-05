İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2332
  • EURO
    52,9752
  • ALTIN
    6626.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta değişikliği tribün yaptırdı
Spor

Beşiktaş'ta değişikliği tribün yaptırdı

Beşiktaş'ta maçtaki tek oyuncu değişikliği tribünlerin tezahüratlarının ardından geldi. Vaclav Cerny, 83. dakikada oyuna dahil olurken, bu hamle teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçtaki tek değişikliği oldu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 23:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta değişikliği tribün yaptırdı
ABONE OL

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

SERGEN YALÇIN İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.