Beşiktaş'ta değişikliği tribün yaptırdı

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

SERGEN YALÇIN İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.