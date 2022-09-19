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Spor

Beşiktaş'ta Dele Alli bayramı! Herkes bu haberi bekliyordu...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sahalara ne zaman döneceği merak edilen Dele Alli'nin derbiye yetişmesi bekleniyor.

19 Eylül 2022 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine geri sayım sürerken sakatlığı süren Dele Alli'nin de son durumu belli oldu. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Dele Alli'den müjdeli haber geldi.

DELE ALLI VE RACHID GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dele Alli ve Rachid Ghezzal'den müjdeli haber geldi. beIN Sports'un haberine göre; Rachid Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞİYORLAR

İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba Hutchinson olması bekleniyor.

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