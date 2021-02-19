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Spor

Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 26. haftayı maç yapmadan geçirecek Beşiktaş Futbol Takımı, 27. haftada 26 Şubat Cuma günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

AA19 Şubat 2021 Cuma 14:37 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 14:40
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Isınma bölümüyle başlayan antrenman, pas ve dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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