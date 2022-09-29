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Spor

Beşiktaş'ta, derbi öncesi sevindiren gelişme! Yeni sözleşme...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bir süredir devam eden düşük performansı sebebiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Kötü performansın sözleşmeye dayandığı iddia ediliyordu. İki taraf arasında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

A spor29 Eylül 2022 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, derbi öncesi sevindiren gelişme! Yeni sözleşme...
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre Ersin, Beşiktaş'a 4 yıllık yeni imza atacak.

Öte yandan Ersin, yıllık 700 bin euro kazanacak. İmzalar, 29 Eylül Perşembe ya da Cuma atılacak.

KARİYERİ

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın alt yapısından yetişti ve A takıma yükseldi.

Bu süre içerisinde yükselen performansı ile kaleyi devralmış ve sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Sergen Yalçın'ın, Ersin Destanoğlu yerine başka kaleci aldırmadığı ve şampiyonluk yolunda onunla devam edileceği kararlaştırılmıştı.

Bu sezona ise son derece formsuz başlayan genç kaleci eleştirilerin odağı olmuştu.

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