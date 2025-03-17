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Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi sürpriz karar! Bazı isimlerin üstü çizildi

9 kişi kalan Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

AKŞAM17 Mart 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta derbi öncesi sürpriz karar! Bazı isimlerin üstü çizildi
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Melih Bostan ve Alassane Ndao'nun kırmızı kart görmeleri nedeniyle 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 9 kişilik rakibine boyun eğmiş oldu. Bu flaş skor sonrası siyah beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Chamberlain, Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı kalması bekleniyor.

Beşiktaş, milli takım arasından sonra evinde Süper Lig'in lideri G.Saray ile karşılaşacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, zorlu maçın ilk 11'inde önemli değişikliklere gideceği bekleniyor. Norveçli çalıştırıcının yardımcıları G.Saray maçı için çalışmalara zaman kaybetmeden başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da derbi hazırlıklarını yakından takip edeceği ifade ediliyor. Başkan Adalı'nın milli takımdaki oyuncuların geri dönmesiyle birlikte takımla bir toplantı yapması bekleniyor.

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