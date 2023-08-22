İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,218
  • EURO
    29,5595
  • ALTIN
    1660.13
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev mesaisi sürüyor
Spor

Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev mesaisi sürüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA22 Ağustos 2023 Salı 21:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev mesaisi sürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Bükreş'e gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.