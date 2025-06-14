Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Beşiktaş'ın sportif başarı bakımından eski günlerine dönebilmesi için mali bağımsızlığa kavuşması ve ekonomik istikrar sağlaması gerekiyor. Beşiktaş günlük 125 bin euro, aylık 4 milyon euro, yıllık 50 milyon euro faiz ödüyor. Bugün eve gittiğimizde Beşiktaş'ın borcu 5 Milyon TL daha artacak.

Sistem bu kadar hızlı ve zalimce işliyor. Geçen her saniye Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ı bu durumdan kurtaracak hamleleri yapmalıyız. Sermaye artırımı yaptık, vazgeçmiyoruz. Faizden kurtulmamız ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım."

"70-75 milyon euro kaynak sağladık, bunu altı ayda yaptık. Yılbaşına kadar 40 milyon euro daha ödeme var. Yeterli değil, yeni kaynaklar bulmalıyız."

"Yönetim olarak sizden yetki isteyeceğiz. Gelir elde edilemeyen varlıklarımızı, faiz sarmalından kurtulmak için bu kongre çok önemli. 40 yıldır Dikilitaş'ta duran arazinin faydası olmadı. Gayrimenkul projesi ile bu fırsatı kaçırmamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ek tahsisli alan satın alacağız. Sonra imar alarak yeniden projeyi düzenliyoruz. Kullanılmayan bu arazi, Beşiktaş tarihinin en büyük anlaşması olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimize camiam adına teşekkür ederim."

"Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil! Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık. Biz ise yıldır getireceğimiz parayı, faize veriyoruz."

"Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız."

"Beşiktaş 'Küçük olsun, benim olsun' diyenlerin eline kalmayacak. Beşiktaş yurt dışı sermayesine sattırılmak isteyenlere kalmayacak! Bunu henüz dillendirmiyorlar ama alttan alttan işliyorlar. Beşiktaş kendi arsasına proje yapacak ve borcunu kendi imkanlarıyla yapacak."

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