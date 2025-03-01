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Spor

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantıda, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın kesin ihraç talebiyle gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı
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Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.

ARAT İÇİN "KESİN İHRAÇ" DİLEKÇESİ

Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.

Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

HASAN ARAT KATILMAYACAK

Hasan Arat'ın, gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

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