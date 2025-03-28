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Spor

Beşiktaş'ta Dolberg harekatı! Danimarkalı için düğmeye basıldı

Beşiktaş, Anderlecht'in yıldız forveti Kasper Dolberg için harekete geçti. Bu sezon 24 gol 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki Danimarkalı yıldız, Belçika ekibiyle sözleşme uzatma konusunda anlaşamayınca Siyah-Beyazlıların radarına girdi.

Akşam28 Mart 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Dolberg harekatı! Danimarkalı için düğmeye basıldı
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Bir yandan ligde elde edebileceği en iyi derece için mücadele veren Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon için kritik hamleler yapmaya devam ediyor. Belçika basını Siyah-Beyazlılar'ın peşinden koştuğu Kasper Dolberg'in de bu senaryo çerçevesinde İstanbul'a gidebileceğini duyurdu.

Anderlecht'in mukavele uzatmak istediği oyuncunun talep ettiği ücret ise Belçikalılar'ın işine gelmiyor. Belçika basınına göre Anderlecht bu oyuncuyu yaz aylarında elinden çıkartacak. Onu yakından takip eden ve almaya en yakın olan ekip ise Beşiktaş. Anderlecht sportif direktörü Olivier Renard da bu ihtimale sıcak bakıyor. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu bu sezon Anderlecht formasıyla ligde 22 maçta 24 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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