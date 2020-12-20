Beşiktaş'ta Domagoj Vida 4 maç sonra golle geri döndü

IHA 20 Aralık 2020 Pazar 23:21 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 23:21

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, ligde 4 maç aradan sonra ilk 11’e dönerken, 70. dakikada attığı şık golle de galibiyete katkıda bulundu.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK karşısında forma giyen ancak Hırvatistan Milli Takımı’nda yapılan test sonucunda korona virüs kaptığı belirlenen Vida, 2 haftalık karantina sürecinin ardından Kasımpaşa maçında takıma dahil olmuştu.

Bu karşılaşmada forma giymeyen Hırvat oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor karşısında da süre almamıştı. Hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu’na karşı ilk 11’de sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 4 maç aradan sonra BB Erzurumspor önünde ilk 11’e geri döndü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada topuğuyla şık bir gol atarak takımını 3-0 öne geçiren Vida, galibiyette rol oynadı.