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Spor

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 264 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu 264 gün sonra kadroda kendisine yer buldu.

26 Haziran 2020 Cuma 21:28 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 21:28
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, tam 8 ay 20 gün sonra bir maçta kadroda yer aldı. 6 Ekim 2019'da oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer buldu.

ALANYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu.

8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Konyaspor mücadelesinin kadrosuna alındı.

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