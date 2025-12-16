Beşiktaş'ta puan kayıplarının yanı sıra eksik oyuncular da sıkıntı yaratıyor.

Siyah beyazlı ekip, ligde Çaykur Rizespor, kupada ise Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.

Afrika Kupasına giden El Bilal Toure, 2 karşılaşmada süre alamayacak. Malili futbolcu 4 gol 4 asistlik performansıyla siyah beyazlıların hücumda en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na giden bir diğer oyuncu Wilfred Ndidi. Nijeryalı yıldız da, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında milli takımıyla turnuvada olması nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların tedavisi de devam ediyor. Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

2 oyuncu da Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında görev alamayacak.